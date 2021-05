“Continua al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione alla partita col Parma, in programma domenica 9 maggio allo stadio Tardini per la 35ª giornata della Serie A TIM 2020-2021. Mister Gasperini ha diretto un allenamento al mattino: Toloi ha lavorato a parte. Domani, giovedì 6 maggio, è in programma un’altra seduta mattutina, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse”. Così recita il report dell’allenamento odierna dell’Atalanta, evidenziando l’esclusione dal gruppo di Toloi. Il difensore nel giro della Nazionale avrebbe riportato una lesione al flessore destro ed è in dubbio anche per la finale di Coppa Italia contro la Juventus del 19 maggio.