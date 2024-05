Il sindaco di Bergamo sarà presente stasera a Dublino per la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: "Ho voluto esserci, anche se sono in campagna elettorale per le Europee. Abbiamo conquistato un posto in Champions per la quarta volta in sette anni, ed è giàuna grande cosa. Ma all’Aviva Stadium possiamo fare la storia, contro un avversario fortissimo"."Avessimo vinto a Roma, saremmo arrivati più scarichi a Dublino. Con la Juve non avevamo Scamacca. E non ci ha aiutato partire quasi da favoriti. Con il Leverkusen sarà diverso. Bergamo deve tanto alla sua squadra. Non è solo calcio, è la provincia che va in Europa. Dopo il buio del Covid, la città si è rialzata, ha scalato i ranking per qualità della vita, economia, innovazione. L’Atalanta è stata fonte d’ispirazione. Il tifoso si vede nei momenti difficili, ma sono contento di essere stato sindaco negli anni di Gasperini".