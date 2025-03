Atalanta in emergenza, si ferma anche Daniel Maldini: le condizioni verso la Juve

Getty Images

La Juventus alla Continassa prepara la sfida di domenica sera contro l'Atalanta. Anche i nerazzurri a zingonia proseguono la preparazione per il big match dove in palio c'è il terzo posto in classifica. Oggi però in allenamento si è fermato anche Daniel Maldini come riferisce Calciomercato.com.



Atalanta, le ultime su Daniel Maldini



Maldini è alle prese con una lombalgia. ​Il classe 2001 ha saltato l’allenamento di oggi a causa di un forte mal di schiena. Le sue condizioni saranno da valutare nella seduta di domani quando si chiarirà se potrà partire coi compagni o dovrà dare forfait

Atalanta, come sta HienIl difensore non ha smaltito del tutto l'infortunio che ha patito un paio di settimane fa. Oggi infatti si è allenato solo parzialmente in gruppo. Potrebbe essere convocato per la sfida di Torino ma la sensazione è che vada verso la panchina.Atalanta, gli infortunati verso la Juventus





