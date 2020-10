La Juventus esercita una posizione di prim'ordine nel calcio italiano anche in virtù dei numerosi giocatori che fa giocare in prestito nella varie squadre di Serie A. Uno di questi è il difensore Cristian Romero, ceduto in prestito all'Atalanta in prestito biennale con diritto di riscatto. L'argentino si sta mettendo in evidenza in questo inizio stagione nella formazione di mister Gasperini, ma oggi nella partita vinta 2-1 a Crotone è uscito dal terreno dello Scida durante il secondo tempo per un fastidio all'inguine, accusato peraltro nel commettere un fallo da ammonizione.