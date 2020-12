L'Atalanta non sta vivendo un momento facilissimo, dato l'aspro dissidio tra l'allenatore Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez. Il giocatore argentino ha giocato contro l'Ajax in Champions League in virtù della "ragion di Stato" e poi è rimasto in panchina nella partita di campionato contro la Fiorentina. Il suo futuro nella Dea è tutto da decidere, intanto Gomez ha lanciato questo messaggio tramite Instagram story: "Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene. Il vostro capitano".