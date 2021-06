Tra i migliori giocatori della stagione dell'Atalanta c'è l'argentino Cristian Romero, arrivato in estate in prestito biennale con diritto di riscatto dalla Juventus. Il difensore ha fatto talmente bene con i nerazzurri che la società sta pensando di riscattarlo subito senza rinnovare il prestito per un'altra stagione. Se quest'idea dovesse prendere corpo, la Juve incasserebbe 16 milioni di euro come da accordi precedenti tra club.