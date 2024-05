Gianluca, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria dell'Europa League in finale contro il Bayer Leverkusen: "E' tutto bellissimo, avevamo l'amaro in bocca per la Coppa Italia. Ma ci metterei la firma sul perdere la Coppa Italia per vincere l'Europa League. Lo scorso anno ho vinto la Conference, ora l'Europa League... Il prossimo anno la Champions? Aspettiamo"."Io sto bene, sono tranquillo, spero di fare bene nel caso in cui dovessi andare agli Europei".