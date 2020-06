Dopo tre mesi di stop a causa del Coronavirus, il calcio torna a Bergamo, la provincia più colpita dalla terribile pandemia: l'Atalanta di Gian Piero Gasperini scende in campo, novanta giorni dopo i tristemente noti ottavi di Champions contro il Valencia, nella cornice casalinga del Gewiss Stadium, privo di spettatori ma spinto dai tanti tifosi nerazzurri che chiedono di giocare per le tante vittime della bergamasca. L'avversario, nel match delle 19.30 che vale come recupero della 25esima giornata, è il Sassuolo di Roberto De Zerbi, sempre sconfitto nelle ultime tre stagioni: i padroni di casa cercano i tre punti per mantenere saldamente il quarto posto, allungando a +6 sulla Roma quinta e portandosi a -3 dall'Inter terza e a -12 dal primo posto. Dal canto loro i neroverdi sono relativamente tranquilli, a +7 sulla salvezza, ma vogliono complicare i piani dei rivali.