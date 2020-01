Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta, ha parlato al Corriere dello Sport della cessione di Kulusevski alla Juve per 35 milioni più 9 di bonus: "Comprato per 200mila euro? Per meno, se proprio va detta, diciamo la metà. Chi ha fatto l'affare? Credo tutti, noi, loro, lo stesso Dejan. Ha giocato 17 partite in Serie A e la sua crescita è stata impressionate. Le ho seguite tutte, le sue prestazioni, fin dalla Coppa Italia contro il Venezia. Ad aprile fa vent'anni e può crescere ancora tantissimo, può diventare un top player, già adesso ha una prospettiva internazionale. Da giugno, da quando giocherà con la Juventus, sarà ancora più maturo".



SUGLI ESTERNI - "Quando sono arrivati non se li filava nessuno? Hateboer l'abbiamo preso dal Groningen, Gosens giocava nell'Heracles Almelo, De Roon stava all'Heerenven. In Olanda mi fermavano e mi dicevano: ma chi avete preso? Ma lo stesso vale per Djimsiti: in Svizzera non lo voleva nessuno. E prima ancora Kessie. Me lo ricordo qui a gennaio, con un freddo cane, aveva le infradito, sembrava uno capitato qui per caso. Lo tenemmo in prova dieci giorni, capimmo che era un gran calciatore".



SULLA CHAMPIONS - "Ci aspetta il Valencia, ostacolo duro. Ma il percorso fatto fin qui è stato fantastico, siamo consapevoli della nostra forza ed entrare tra le prime 8 d'Europa sarebbe un sogno: noi ci crediamo".



GOMEZ, ILICIC, ZAPATA - "Corteggiati da molti club? Alt: non vendiamo nessuno. Restano con noi fino a luglio".



SU TRAORE - "È fortissimo, certo, ma è solo la punta dell'iceberg. La nostra Primavera è molto competitiva, negli ultimi due anni è arrivata prima in campionato, in estate abbiamo vinto lo scudetto. Ci sono molti ragazzi che come Traore presto verranno avvicinati alla prima squadra e in questo senso devo sottolinaere il lavoro di Maurizio Costanzi, che coordina un settore giovanile con oltre 350 ragazzi".