Ai microfoni di Sky Cristian Romero, ex difensore della Juve ora all'Atalanta, racconta: “Se tre anni fa me lo avessero detto, sicuramente non avrei mai creduto di avere la possibilità di essere in una grande squadra che gioca in Champions League e in un campionato importante come quello italiano. Per me era una cosa impossibile, quindi sono davvero felice. Devo dare il massimo ogni giorno, ogni partita”.



PAPU - “Il Papu è veramente una bravissima persona, sin dal primo giorno mi ha fatto sentire uno del gruppo. L’ho incontrato due o tre volte da avversario, ma non lo conoscevo come persona. È un ragazzo fantastico e per me è importante avere una persona come lui”.



JUVE - “Devo ringraziare molto la Juve. Quando ho iniziato in Serie A con il Genoa, credevo che quello fosse il punto più alto in cui potessi arrivare. Poi è arrivata la Juve, mi ha preso e sono stato ad allenarmi con loro per tre settimane. Sono un gruppo fantastico, bravissime persone che mi hanno fatto crescere tanto. Ho conosciuto grandi campioni e li ringrazierò sempre”.