Al Corriere di Bergamo, Cristian Romero ha parlato della scelta di giocare nell'Atalanta: "Mi sono informato coi miei compagni del Genoa e mi hanno assicurato che qui sarei potuto crescere molto. Poi l’Atalanta, insieme alla Lazio, è una delle due squadre che negli ultimi anni hanno espresso il miglior calcio. Infine, sapevo che alla Juve non avrei avuto grande spazio. Io voglio continuare a giocare e imparare. Champions? Giocarla è un sogno che ho fin da bambino, quando guardavo il calcio europeo dall’Argentina. Nelle poche settimane in cui mi sono allenato con la Juventus a Torino, ho avuto la fortuna di conoscere campioni come Buffon e Chiellini”.