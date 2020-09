Si aprono i cancelli di Zingonia per Christian Romero. Manca solo l’ufficialità, ma il difensore argentino di proprietà della Juventus è da considerarsi un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’operazione è andata in porto sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro, che può diventare obbligo in base al numero delle presenze e agli obiettivi europei della Dea. Romero è arrivato al centro sportivo bergamasco dove sosterrà le visite mediche, ma come riporta Sky Sport, prima di viaggiare verso Zingonia, ha rinnovato il contratto con la Juve fino al 2025.