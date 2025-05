Atalanta-Roma LIVE, Soulé in campo: ci si gioca la Champions

Getty Images

Laha già giocato due giorni fa pareggiando all'Olimpico contro lama in qualche modo stasera avrà un'altra "partita". I bianconeri non la giocheranno però in campo ma la guarderanno da spettatori, molti interessati. La 36esima giornata di Serie A infatti si chiude con Atalanta-Roma al Gewiss Stadium.Una gara che può essere determinante per la corsa Champions. La squadra di Gian Pieroha bisogno di una sola vittoria per avere la certezza matematica di entrare tra le prime quattro mentre lacon un successo sorpasserebbe proprio Juventus e Lazio, posizionandosi al quarto posto. La lotta per la qualificazione in Champions è più aperta che mai e con ogni probabilità lo sarà fino agli ultimissimi 90 minuti. I bianconeri, così come la Lazio ma anche il Bologna, tiferanno, che è quattro punti avanti alla squadra di Tudor e ai biancocelesti e sembra a prescindere dal risultato di questa sera ormai non più raggiungibile. Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca di Atalanta-Roma.

Atalanta-Roma LIVE



La classifica di Serie A aggiornata

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui.ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé; Shomurodov, Dovbyk.