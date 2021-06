Cristian Romero sarà riscattato dall'Atalanta per "soli" 16 milioni di euro, che entreranno nelle casse della Juventus. La Dea però potrà già effettuare una plusvalenza con l'immediata cessione del difensore argentino. Secondo L'Eco di Bergamo è già pronto lo stuolo di pretendenti per Romero: sul piatto c'è già un'offerta del Manchester United da 45 milioni di euro. Tuttavia il Liverpool può sorpassare i Red Devils offrendone 50. E poi Barcellona e Tottenham per ora monitorano la situazione. Percassi pregusta un'operazione finanziariamente "golosa".