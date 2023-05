L’Atalanta ha inoltrato un preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo per la squalifica della Curva Pisani in seguito ai cori razzisti di domenica verso lo juventino. E' quanto scrive Tuttosport, che aggiunge: il passaggio formale è necessario per acquisire gli atti in possesso della Procura Federale, dopo il ricevimento di tutti i documenti deciderà se e come procedere.