Atalanta-Real Madrid con la Juventus sullo sfondo. Domani in Champions League si sfideranno due ex bianconeri: da una parte Gian Piero Gasperini, che sulla panchina della Primavera ha vinto un Torneo di Viareggio, dall'altra Zinedine Zidane, grande numero 10 della Juve di Lippi. Alla vigilia dell'ottavo di Champions League il tecnico dell'Atalanta ha ricordato così il passato in comune a Torino: "Meno male che Zizou resta in panchina, se dovesse giocare sarei preoccupato. Quello che ho visto fare a lui ai tempi della Juve non l'ho visto spesso. Mi capitava di andare a vedere i suoi allenamenti e faccio fatica a indentificarlo con altri".