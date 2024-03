Oggi l'Atalanta di Gianpiero Gasperini scenderà in campo contro il Bologna. Ci sono tra le fila dei nerazzurri di Bergamo però ben quattro diffidati che in caso di ammonizione si troverebbero costretti a saltare la gara dell'Allianz Stadium contro la Juventus. In programma il 10 marzo. Si tratta di. Bisogna però capire se il tecnico dell'Atalanta Gasperini li risparmierà per essere certo di averli contro la Vecchia Signora oppure se li schiererà oggi contro gli emiliani, vista anche l'importanza della gara.