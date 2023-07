Non è un’asta, ma un duello a distanza che alla fine potrebbe fare il gioco dell’Atalanta. Perché le avances , anche se non così “spinte”, del Psg potrebbero convincere - se non lo hanno già fatto - il Manchester United all’assalto finalmente decisivo per Rasmus. L’Atalanta non ha necessità (di bilancio) di vendere il danese, ma è ormai entrata nell’ordine di idee di farlo, purché sia alle sue condizioni: non ha senso trattenere per forza un giocatore che, non da oggi, ha intravisto all’orizzonte la prospettiva di poter giocare in Premier, in un club molto prestigioso e nei suoi sogni da sempre, allenato da un tecnico che gli fa una corte serrata da mesi. E rappresentato da agenti che, ancora a stagione in corso, avevano manifestato al club nerazzurro la volontà di portare il ragazzo altrove. Lo rivela Gazzetta.