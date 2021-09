Le parole di Matteo Pessina nel post Inter-Atalanta: "L'avevamo preparata così, sapevamo che ci aspettava una partita dura ed era un modo per noi per capire a che punto siamo arrivati, se potevamo giocarcela con i campioni dell'anno scorso. A quanto pare sì, è stata una partita bella e aperta. Avevamo preparato diversamente la partita, cercavamo di abbassarci un po' io e Malinovskyi per far alzare i loro centrali laterali e alla fine siamo riusciti a metterli in difficoltà perché si creavano buchi dietro. Piccoli? E' andata abbastanza bene che abbiamo pareggiato una partita importante, sicuramente per lui un gol così sarebbe significato molto, però il calcio è anche questo: al VAR non sfugge niente, è andata così. Abbiamo portato via un punto in casa dei campioni d'Italia, va bene così"