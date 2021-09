Matteo, centrocampista della Nazionale e dell’Atalanta, prossimo laureato in economia, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dichiarando: "Romero venduto a 60 milioni? A offerte così non puoi dire no. L’Atalanta, uno dei pochi club con il bilancio positivo nell’anno del Covid, sa che il castello si regge su questa filosofia: aver portato nel calcio l’idea imprenditoriale del presidente Percassi”.-​ "L’Inter no, e forse neanche la Juve: senza Ronaldo perde dei gol, ma anche un giocatore che a volte portava squilibri e non aiutava la fase difensiva: la Juve segnerà con molti più uomini"