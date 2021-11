Antonio, numero uno, è tornato sulla vittoria della Dea in casa della Juventus: "Questa è la vittoria più bella per quello che rappresenta. Grazie al cielo ne abbiamo tante delle quali gioire, ma secondo me nessuna ha questa importanza. Questa è una vittoria per tutta Bergamo, per una terra che ha sofferto e che aspettava da una vita. Tra la nostra gente ci sono persone di 32 anni, padri di famiglia, che non avevano mai provato questa gioia. Questa vittoria è tutta per loro. E in tantissimi si sono commossi, lo so bene".