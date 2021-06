Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha fatto il punto sul mercato dell'Atalanta spiegando anche la situazione di Cristian Romero, difensore argentino (nella notte ha segnato il primo gol in nazionale) di proprietà della Juventus e in prestito all'Atalanta che può decidere se rinnovare il prestito per un'altra stagione o riscattarlo per 16 milioni. Ecco le parole di Percassi all'Eco di Bergamo: "Romero è un giocatore fortissimo e importantissimo. Mi piace molto. E oggi è un giocatore dell'Atalanta, punto! Quanto vale? Una cifra molto importante".