Intervenuto ai microfoni de L'Eco di Bergamo, il presidente dell'Antonioha detto la sua anche sui prossimi impegni della squadra nerazzurra, che il 22 gennaio affronterà laall'Allianz Stadium. Ecco il suo pensiero: "Non c’è dubbio che dopo questa serie, ammesso di guadagnare l’Inter in Coppa, potremo dare giudizi più precisi. Le gare con Juve e Inter fanno storia a sé. Nelle altre cinque mi auguro di vedere la miglior Atalanta possibile che gioca da Atalanta. Non serve dire altro".