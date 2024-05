Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta ha parlato a Mediaset prima della partita contro la Juventus: "Sempre fiduciosi, è una finale, sarà una partita di un livello straordinario con tutte le difficoltà, ce la giocheremo al meglio"IL CONFRONTO CON ALTRE BIG - "Non abbiamo i numeri di altre squadre ma c'è la volontà di mettere a disposizione di Gasperini la miglior formazione. In questi anni siamo cresciuti anche a livello di investimenti""La Juve è una grandissima squadra, stasera sarà molto difficile, è la sua tradizione, la porta ad essere una delle più titolate. IN queste occasioni basta nulla perché le gare possono cambiare. Sappiamo di incontrare una grandissima squadra, che vinca il migliore"