Dejan Kulusevski è il colpo del presente e del futuro della Juventus. Preso dal Parma via Atalanta, lo svedese ha lasciato i nerazzurri senza mai giocare in prima squadra. A spiegare il motivo è stato il presidente Antonio Percassi a L'eco di Bergamo: "Dopo due terzi posti l'Atalanta sta per iniziare la sua seconda partecipazione in Champions. La scelta è stata quella di non vendere i giocatori titolari, una gioia che però ha anche un costo. Con le cessioni di Kulusevski e altri giocatori abbiamo la possibilità di migliorare le nostre strutture e diventare sempre di più un punto di riferimento per i ragazzi".