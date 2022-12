L’ operazionepiù che uno scambio è una triangolazione. Scrive così il Corriere Torino, sottolineando come la trattativa, infatti, coinvolga la Juventus, l’Atalanta e il Tottenham, la squadra inglese in cui dal 2021 lavora Fabio Paratici. La prima intercettazione utile per gli investigatori è datata 30 luglio 2021 e a parlare sono proprioe Luca, ad del club bergamasco: il tema è il trasferimento di Romero, per 50 milioni, dall’Atalanta al club londinese. Percassi spiega che nei prossimi giorni chiederà un incontro ad Agnelli: "Io domani vado da Andrea, dico Andrea scusami eh qui non è che le cose si interpretano...vuoi sti’ accordi sì o no?Eh cosa devo fare ma io sono l’Atalanta eh, a me 16 milioni mi cambiano il mio budget non è che ho una disponibilità infinita".Percaassi aggiunge di essersi sentito sei volte con Cherubini: "…Mi ha detto picche su tutto, mi ha dato picche (...) sul sistemare una parte dei costi, mi ha dato picche sull’operazione del prestito, del prendere magari Demiral in prestito, tutto picche, tutto rinviato". L’obiettivo di Percassi è ottenere anche Demiral "in prestito e mi sconta il prestito dai miei crediti, se mi dà Demiral in prestito questo mi permette di fare l’operazione, perché vuol dire vendere Romero e avere il sostituto a zero".