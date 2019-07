L'Atalanta sogna in grande. Il club bergamasco sta rinforzando la rosa in vista della prossima stagione, che la vedrà impegnata in campionato, Coppa Italia e Champions League. In particolare per la massima competizione europea. Ecco perché la Dea, ha messo gli occhi su due giocatori che hanno o hanno avuto la maglia bianconera addosso, divenuti i principali obiettivi del mercato: si tratta, secondo il Corriere dello Sport, di Mattia Perin (chiuso dal ritorno di Buffon) e di Mario Lemina, centrocampista del Southampton ed ex-Juve.