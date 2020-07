10









Paura per Luis Muriel. L'attaccante dell'Atalanta, secondo quanto riferito da Bergamo e Sport, è caduto accidentalmente sbattendo la testa, e ora si trova ricoverato in una clinica cittadina. A seguito di una caduta, forse dalle scale, il colombiano ha rimediato un trauma cranico con ferita lacero-contusa: è stato sottoposto ad un ricovero in una clinica della città di Bergamo per monitorare la situazione.