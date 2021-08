Mario, a fine partita, ha parlato della gara persa dalla sua Atalanta contro la Juventus: "Secondo me, soprattutto nel primo tempo, abbiamo dimostrato che siamo pronti. La Juve è un avversario forte ma abbiamo fatto una bella partita. Sia contenti della prestazione, non del risultato. Ilicic lo vedo bene in allenamento, anche oggi ha fatto vedere le sue giocate, come del resto capita sempre a Zingonia. Sta bene ed è pronto. Sia lui che Zapata sono sempre concentrati sul lavoro".