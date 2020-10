Sembrava che la corsa fosse giunta alla fine, che la bandiera a scacchi fosse ad un passo. Ed invece, il nuovo affare ‘alla Kulusevski’ tra Atalanta e Parma rischia sarebbe saltato. Come riporta Sky Sport, nonostante l’annuncio del presidente degli emiliani Krause sui social, Amad Traorè non andrà più al Parma in prestito. Questo perché la Dea avrebbe deciso di tenerlo in prestito fino a gennaio. Proprio quando i documenti erano alle firme.