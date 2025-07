Atalanta, nell'era Percassi quasi 700 milioni dalle plusvalenze: il dato su Koopmeiners

Getty Images

Atalanta, plusvalenze record: il dato su Koopmeiners

Nell'era Percassi, le cessioni dell'hanno garantito circa. Come spiega Calcio & Finanza, in attesa di capire che cosa ne sarà di Ademola Lookmanm l'ultima operazione in ordine cronologico è quella che ha portatoall’Al Qadsiah, con un affare chiuso sulla base di 68,5 milioni di euro complessivi.Il costo storico del giocatore è pari a 20,9 milioni di euro, e dopo la prima stagione – considerando un contratto fino al 2028 – il valore netto è sceso a circa 15,7 milioni di euro. Sulla base di queste cifre, considerando un’offerta base da 65 milioni di euro, la plusvalenza ammonterà a circa 48,3 milioni di euro. Qualora le cifre fossero confermate a bilancio, si tratterebbe della seconda plusvalenza più alta della storia dei bergamaschi dopo quella generata dalla cessione di- ora nel mirino della- al Manchester United, che ha garantito un incasso di 53,2 milioni di euro. Sul podio trova spazio anche il trasferimento diin bianconero, per una plusvalenza pari a circa 44,5 milioni di euro.

Nella top 10 anche un’altra operazione di questa estate, ovvero la cessione di Matteo Ruggeri all’Atletico Madrid per una plusvalenza pari a circa 18 milioni di euro. Complessivamente, così, l’Atalanta ha incassato circa 66 milioni di euro di plusvalenze in questo mercato: si tratta già della quarta migliore stagione in termini di incassi in questo senso.