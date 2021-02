Attimi di paura durante Atalanta-Napoli, finita 4-2: dopo un contrasto con Romero, Osimhen ha battuto violentemente la nuca a terra. Lo staff medico del Napoli è entrato in campo dopo qualche istante e ha chiesto subito l'intervento della barella che lo ha portato fuori dal campo per poi portarlo in ospedale. Tanta apprensione anche fra i giocatori in campo, sia per quanto riguarda i compagni di squadra che per i giocatori dell'Atalanta, con le mani nei capelli. Un labiale di Insigne conferma che il giocatore è svenuto, mentre i medici del club hanno confermato che hanno chiesto l'utilizzo dell'ossigeno, ma secondo quanto riportato da Sky Sport ora il giocatore ha ripreso conoscenza, ma resta in ospedale per accertamenti.