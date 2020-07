L’Atalanta non si ferma e vince ancora, con un gol di Luis Muriel. L’attaccante ex Samp ha parlato ai microfoni di Sky Sport, riguardo gli obiettivi della Dea. Ecco le sue parole: "Abbiamo la Lazio a cinque punti e l’Inter a uno, sono obiettivi che possiamo raggiungere. La Juve? È difficile andare al passo a cui stanno andando loro, sicuramente finire uno o due posizioni più in alto di dove siamo ora sarebbe bellissimo"