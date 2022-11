Ilsbanca il Gewiss Stadium tra le proteste. Nel mirino di Gasperini, furioso all'uscita dal campo, finisce l'arbitro Maurizioreo, secondo i bergamaschi, di non aver ulteriormente allungato il recupero nel finale di gara. E ad alimentare le polemiche ci ha pensato anche Luis Muriel.L'attaccante colombiano, grande assente del match, ha pubblicato una storia su Instagram (poi rimossa) nella quale ha ironicamente attaccato il direttore di gara: "Se devi arbitrare alle 18, non mettere la cena alle 20 che poi non fai in tempo ad arrivare".