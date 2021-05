Balla anche qualche milione di euro. Come racconta Gazzetta, l'Atalanta non può non voler vincere contro il Milan. Anche per una questione di soldi, che in questo periodo sono praticamente tutto per una società sportiva, anche per le più virtuose: "Se si considerano solo le quote della distribuzione dei proventi dai diritti tv, come stabiliti dalla riforma Lotti del 2018, un’Atalanta quarta in classifica, dopo un eventuale k.o. contro il Milan e dando per scontato un successo del Napoli col Verona, perderebbe circa cinque milioni rispetto a un’Atalanta seconda - si legge. Cinque milioni a cui se ne aggiungerebbero all’incirca altri cinque di market pool Uefa". Dunque, 10 milioni, Non esattamente poca roba.