Umbertodirigente dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di SkySport dei progetti del club, incluso quello della formazione Under 23, sui passi della Juventus Next Gen. Queste le sue parole:"Sull’Under 23 posso dire che è un progetto importante: abbiamo valutato con la Primavera e abbiamo ritenuto fosse la scelta ideale tracciando la stessa strada della Juventus. Per noi è un grande esperimento per aiutare i ragazzi all’interno di un contesto giovanile importante come quello dell’Atalanta".