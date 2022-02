Umberto Marino è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Atalanta-Juve. Ecco le sue parole: "Noi giochiamo ogni gara come una finalissima, per noi giocare a questi livelli è importante, bisogna stare concentrati. Le prime sono fortissime, guai ad abbassare la guardia. Difficile prevedere quello che sarà il corso della gara, al di là della classifica giochiamo contro una corazzata, la Juve è sempre la Juve e sta facendo molto bene. Cercheremo di metterli in difficoltà ma non sarà semplice, Bonucci e De Ligt sono fortissimi e bisogna essere al 100%. Mercato? Restiamo concentrati su questa rosa e andiamo avanti così. Champions? Arrivarci sarebbe il nostro scudetto, è un palcoscenico talmente bello che ci teniamo tanto, ma ci sono almeno 6-7 squadre che possono ambire a quel traguardo, sarà difficile".