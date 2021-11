Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro la Juventus: "Ci sono tante squadre che mirano ai primi 4 posti che qualificano per la Champions League. Il campionato è ancora lungo, non siamo neanche al giro di boa e questo sarà un anno particolare, molto particolare, con un calendario sfasato rispetto al girone d'andata."

La Dea scende in campo alle 18 all'Allianz Stadium contro la Juve, si prospetta un match clou per questa 14^ giornata di Serie A. Uno dei protagonisti del match potrà essere il centravanti atalantino Duvan Zapata. Queste le parole di Marino su di lui: "Zapata è uno dei grandissimi leader che trascinano la nostra squadra, lavora con abnegazione e voglia, parla poco ma quando lo fa lo ascoltano tutti. Ha il suo peso, ha una sua esperienza in Italia, e sta acquisendo un ruolo sempre più importante nel campionato italiano, i gol che ha segnato sono un passaporto importante che testimonia il suo valore importante per questa squadra."

CORSA SCUDETTO - "Stasera è la tappa importante di un Tour che finirà a maggio, manterremo la nostra filosofia di gioco, volta a far sempre il meglio tanto in casa quanto in trasferta. Vinciamo o non vinciamo, dipende anche dall'avversario. Incontriamo oggi una Juve ricca di qualità e con un grande allenatore. I bianconeri saranno protagonisti del campionato."