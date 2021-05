Il direttore generale dell'Atalanta, Marino, ha presentato la finale con la Juve.



CILIEGINA - "Percorso che sta continuando, la società è cresciuta tanto, confermarsi per la seconda volta in tre anni in finale di Coppa è un grande risultato. Affrontiamo la Juve, un top club, dobbiamo essere concentrati, mantenere filosofia e coraggio, l'umiltà. Portare a casa il trofeo, arrivare a casa meritatamente. Sarà difficile, incontriamo la Juve".



TIFOSI - "Punto di partenza per la normalità. Soprattutto Bergamo ha vissuto un anno e mezzo difficile. Ce l'abbiamo tutti nel cuore. Arrivare in finale con la nostra gente è orgoglio. Sarà sicuramente la vera grande vittoria quando torneranno tutti".