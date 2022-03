Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma: "E' la stessa Atalanta, con la stessa determinazione e la stessa voglia. Cercheremo di fare la nostra prestazione, vogliamo giocare con la nostra filosofia e fare risultato".



Cosa servirà in più?

"Noi siamo l'Atalanta e rappresentiamo Bergamo. Bergamo è una città abituata a rialzarsi e riprendere il camino con determinazione. La strada è sempre in salita".



C'è un po' di rimpianto non affrontare questo periodo senza le punte?

"Dispiace per Duvan che manca ma alla fine il mister riesce sempre ad inventarsi un modo per rendere questa squadra competitiva e gli ultimi risultati ce lo dimostrano".