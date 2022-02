Ukrainian international Ruslan Malinovskyi with a "No war in Ukraine" shirt after scoring a goal for Atalanta. pic.twitter.com/xW0lGyPb2W — Amos Murphy (@AmosMurphy_) February 24, 2022

Il più atteso, una storia che sembrava già scritta. Nella partita di Europa League tra Atalanta e Olympiakos il giocatore ucraino della Dea è il protagonista, con una doppietta, ma soprattutto con l'esultanza. Infatti, dopo il gol ha sollevato la maglia nerazzurra per mostrarne una con scritto "No alla guerra in Ucraina".