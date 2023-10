Il grande dubbio in casa Atalanta riguarda le condizioni di Charles De Ketelaere. Il belga si era fermato a due giorni dal match ma è stato convocato. L'ultimo allenamento mattutino è andato bene ma ancora Gasperini non ha deciso se schierarlo dal primo minuto. Più probabile, riferisce Sky Sport, che l'ex Milan si sieda inizialmente in panchina. L'attacco sarebbe composto quindi da Lookman e Pasalic con Koopmeiners alle loro spalle.