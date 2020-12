Ieri giornata di allenamento per l'Atalanta, che scenderà in campo domani alle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino contro la Juve. Allenamento a parte per Caldara e Pašalić, ancora alle prese con i recuperi dagli infortuni. Difficile vederli in campo. Mentre da chiarire la situazione Gomez, ancora infuocata, con l'argentino che dovrebbe sedersi nuovamente in panchina.