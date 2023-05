Dal sito ufficialeProsegue al Centro Bortolotti di Zingonia la marcia di avvicinamento per preparare la sfida alla Juventus in programma domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium per la 34ª giornata della Serie A TIM 2022-2023. I nerazzurri oggi si sono allenati al mattino. Domani, sabato 6 maggio, è già tempo di rifinitura con una seduta pomeridiana a porte chiuse al Centro Bortolotti.