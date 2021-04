Dopo la faticosa vittoria contro la Fiorentina, Gasperini ha concesso un giorno di riposo all’Atalanta, che si ritroverà domani sui campi di Zingonia per preparare la sfida contro la Juventus in programma domenica 18 aprile alle ore 15. Calciomercato.com ha fatto un punto sui nerazzurri indisponibili. Non sarà della partita l’ex Juve Cristian Romero, squalificato, e nemmeno il lungo degente Hans Hateboer. Matteo Pessina, invece, resta in dubbio: potrà tornare in campo non appena risulterà negativo al Covid-19.