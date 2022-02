Nel corso della sfida di domenica contro il Cagliari l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata è stato costretto ad uscire dopo pochi minuti dal suo ingresso. Era entrato al minuto 58 per poi chiedere la sostituzione al minuto 72, appena una manciata di minuti per il bomber della Dea. Le condizioni però preoccupano: secondo quanto riferisce Sky Sport l'attaccante potrebbe aver subito un distacco del tendine dell'adduttore, uno stop di circa 4 mesi. Salterebbe dunque la sfida con la Juventus, in attacco la squadra di Gasperini dopo la partenza di Piccoli potrebbe dunque contare solo su Luis Muriel.