Serie A, Atalanta ko anche contro la Lazio: la Juventus può agganciarla

Atalanta-Lazio 0-1: cosa succede per la Juventus

L'crolla ancora, pure contro la. Dopo la netta vittoria in casa dellae le due sconfitte consecutive contro Inter e Fiorentina, la squadra di Gianpiero Gasperini cade di nuovo al Gewiss Stadium sotto i colpi dei biancocelesti, con il risultato di 1 a 0 firmato da un goal dial 54'. Al momento la Dea è ancora al terzo posto in classifica (a quota 58 punti), ma con il serio rischio di vedersi scavalcata dal Bologna che sarà impegnato domani sera contro il Napoli.Con questa vittoria, invece, lamette ulteriore pressione alla Juve, che ha raggiunto a 55 punti in attesa del big match allo Stadio Olimpico contro la Roma che inizierà alle 20.45. Anche per questo sarà ancora più importante per la Vecchia Signora andare a caccia di una vittoria, che le consentirebbe inoltre l'aggancio alla stessa Atalanta. I giallorossi, di contro, raggiungerebbero proprio i rivali biancocelesti.

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 68 punti (31 partite giocate)

Napoli 64 (30)

Atalanta 58 (31)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Lazio 55 (31)

Roma 52 (30)

Fiorentina 52 (31)

Milan 48 (31)

Udinese 40 (31)

Torino 40 (31)

Genoa 38 (31)

Como 33 (31)

Hellas Verona 31 (31)

Cagliari 30 (31)

Parma 27 (31)

Lecce 26 (31)

Empoli 24 (31)

Venezia 21 (31)

Monza 15 (31)





