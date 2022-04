A DAZN, Duvan Zapata ha parlato così dopo il 3-1 dell'Atalanta sul Venezia: "Abbiamo dato tutto sia in Coppa che in campionato. A volte non basta, soprattutto in Serie A abbiamo avuto partite dove potevamo fare altri risultati però mancano tante partite e possiamo e dobbiamo concludere bene. Alla fine vedremo dove siamo. Futuro a Bergamo? Indiscutibilmente, mi sento sempre più nerazzurro. Sono contento perché ho sempre avuto il sostegno da parte di tutti quando mi sono infortunato. Adesso che sono guarito spero di continuare a far vedere tutte le mie capacità".