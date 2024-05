La Juventus cercherà di fare un'offerta per Teun, ma se l'Atalanta dovesse rimanere ferma su una valutazione di 60 milioni di euro, l'opzione di un trasferimento all'estero diventerebbe la più probabile. In particolare, ilsembra interessato, con un emissario dei Reds che ha già esplorato la possibilità di un accordo con il procuratore dell'olandese. Al momento, l'Atalanta gode della presenza di Koopmeiners, ma valuterà eventuali offerte quando e se arriveranno.Alla fine della scorsa estate, il club nerazzurro aveva promesso a Koopmeiners di permettere la sua cessione in caso di un'offerta congrua. In cambio, il giocatore aveva accettato di prolungare il suo contratto fino al 2027, con un'opzione per il 2028 e un leggero aumento stipendiale che lo ha portato a guadagnare circa 2 milioni di euro all'anno. Tuttavia, sembra improbabile che rimanga alla squadra bergamasca fino a quella data.