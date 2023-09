L'Atalanta che affronta la Juve nel match di domenica (ore 18) dovrà fare a meno di alcuni uomini nel reparto offensivo. Ovviamente Scamacca, ancora out per infortunio ma probabilmente anche De Ketelaere. In caso di forfait confermato per il belga, Pasalic prenderà il suo posto. Di seguito la probabile formazione della squadra di Gasperini.ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Pasalic, Lookman. All. Gasperini.